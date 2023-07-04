Seyir halinde alev alan araç hurda yığınına döndü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Üzkoz yaylası yolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.