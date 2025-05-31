Seyhan Belediye Başkanı'nın Eşi ve Ceyhan Belediye Başkanı'nın Babası Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası Mustafa Aydar gözaltına alındı. Celal Tekin, sağlık kontrolü için getirildiğinde soruları yanıtsız bıraktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar'ın da aynı dosya kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Adana Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne getirilen avukat Celal Tekin, soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel