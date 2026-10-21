Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şeyb Sınır Kapısı'nın Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ta yerel basın, Irak-İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla dün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını öne sürdü. Irak makamlarından henüz açıklama yapılmazken, iki ülke arasında 10'a yakın sınır kapısı bulunuyor.

Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü.

Irak'ta yerel basın haberlerinde, söz konusu sınır kapısının Zeydi'nin talimatıyla dün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaya ilişkin Irak makamalarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak ve İran arasında 10'a yakın sınır kapısı bulunuyor.

Kaynak: AA
Şehirdeki kadınların çorapları birer birer erimeye başladı

Şehirdeki tüm kadınların çorapları durduk yere erimeye başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor

Sergen'den ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Pasifik'te sular ısınıyor! Çin donanması ABD'ye karşı harekete geçti

Dünya diken üstünde! Donanmaya verilen emir tansiyonu yükseltti
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

Esrarengiz son! Misafirliğe gittiği evden bir daha çıkamadı
Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından çıkanlar şaşkına çevirdi
82 yıl sonra bir ilk! Başbakan baba oluyor

Eşcinsel başbakan baba oluyor! Müjdeyi ultrason fotoğrafıyla verdi
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı

Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Galatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yok

Kritik maç öncesi Lille'e kötü Cimbom'a iyi haber