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Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü.

Irak'ta yerel basın haberlerinde, söz konusu sınır kapısının Zeydi'nin talimatıyla dün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaya ilişkin Irak makamalarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak ve İran arasında 10'a yakın sınır kapısı bulunuyor.

Kaynak: AA