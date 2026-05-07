Ak Partili Bayram: "Gündüz Kuşağı Programları Zıvanadan Çıktı"
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'deki basın toplantısında gündüz kuşağı programlarının toplum ahlakını zedelediğini belirterek bu programların kaldırılması çağrısında bulundu. Bayram, Engelliler Haftası vesilesiyle de umut verici mesajlar paylaştı.
(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, gündüz kuşağı programlarının zıvanadan çıktığını belirterek, yayından kaldırılması çağrısında bulundu. RTÜK'ü de ziyaret ettiğini söyleyen Bayram, "Çünkü toplumun ahlakını bitiren, kötü örnek olan programlar. Bazı şeyleri normalleştiren içerikler. Bunların bir an önce kaldırılmasıyla kurtulacağız" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutladı. Kendi hayat hikayesini konu alan "Buğday Tanesi" filmi ve kitabı hakkında bilgi veren Bayram, filmin gösteriminin yapıldığı, yapılacağı ülkeler ve etkilerini anlattı.
Bayram, "Engelli kardeşlerimizi, dezavantajlı gruplarımızı süper lige çıkarıyoruz. İnsanların umuda ihtiyacı var. Deprem, pandemi, ekonomi nedeniyle dünya, insanlar umutsuz. İnsanlar bizde umudu görüyor, ümidi görüyor, ışığı görüyor. Bu çok kıymetli" diye konuştu.
Bayram, basın toplantısı sonrasında bir soru üzerine gündüz kuşağı programlarının içeriğini değerlendirdi. Bu tür programların kaldırılması gerektiğini söyleyen Bayram, şunları kaydetti:
"Yüz kişiye sorun 90'ı bizimle aynı kanaatte"