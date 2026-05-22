Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, K.A (22) ve E.B.A. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve bir adreste yapılan aramada, 8,77 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatları, ruhsatsız tabanca ve 238 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.A. tutuklandı. Hakkında başka suçlardan 19 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.A. cezaevine teslim edildi.