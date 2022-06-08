Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu - Haberler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasara yol açan selin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, ilçede dün akşam saatlerinde meydana gelen selin zararlarını ortadan kaldırmaya yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

Kılıçdağı, burada AA muhabirine, ilçenin çok büyük bir felaket atlattığını söyledi.

Dün akşam ilçede 20 dakikalık bir sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Kılıçdağı, "İlçenin kuzey yamaçlarını kaplayan volkanik bazalt taş blokları, aşırı yağış nedeniyle güneye doğru indi ve menfezler almadığı için derelerin taşmasına neden oldu." dedi.

Can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu vurgulayan Kılıçdağı, şöyle konuştu:

"Başta TOKİ konutları olmak üzere, bodrum katlarında yani kot seviyesi düşük meskenlerde su baskınları oldu. Yapılarda herhangi bir büyük yıkım yok. Evlerdeki suyu vidanjör ve pancar motorlarımızla tahliye ettik. Şu anda da çamur dolan yerleri belediye ekiplerimiz temizliyor. Gemerek Belediyemiz, kara yolları, komşu ilçelerimizin belediyeleri ve Sivas genelinde tüm kurumlarımızın iş birliğiyle selin zararlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca bundan sonra yaşanacak olası sel felaketine karşı menfezlerimizi temizliyoruz. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız."