Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
 - Güncelleme:
Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün akşam saatlerinde şiddetli sağanağın etkisiyle taşan Yeniçubuk dere yatağı sele yol açtı.

Dere yatağından gelen çamur ve molozlar, ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yeniçubuk mevkisinde birçok ev, bahçe ve ahıra zarar verdi.

Bölgedeki ekili tarım arazileri sular altında kaldı, Yeniçubuk İlkokulu da selden zarar gördü.

Selin ardından bölgede hemen çalışmalara başlayan Gemerek Belediyesi itfaiyesine Sivas ve Şarkışla'dan ekipler de destek verdi.

Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, Gemerek Belediyesi ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde başladıkları çalışmalara bugün de devam etti.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede selin yol açtığı zararla ilgili rakamsal bilgilerin çalışmalar tamamlandığında netleşeceği öğrenildi.

Selin ardından balçık ve çamurla kaplanan Kayseri-Sivas kara yolu da ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Araçların kara yolundan kontrollü geçişlerine izin veriliyor.

Vatandaşlardan Mehmet Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden özellikle dere yatağının çevresindeki evlerin zarar gördüğünü belirterek, "Bölgede zemini düşük olan birçok ev, bahçe ve ahır, yüksek kesimlerden gelen moloz ve çamurla kaplandı. Gördüğünüz gibi benim evimde selden zarar gördü." dedi.

Sel nedeniyle samanlığı su altında kalan Ali Sarıaslan ise "Evde çay içiyorduk. Birden bir gürültü geldi, canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Yeniçubuk Hisarcık Gemerek Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title