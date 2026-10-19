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Selde yaşamını yitiren Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi ikindi vakti toprağa verilecek

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Selde yaşamını yitiren Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi ikindi vakti toprağa verilecek
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İstanbul'da selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulundu. Otopsi sonrası ailesinin Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim aldığı cenaze, Zincirlikuyu'daki gasilhaneye götürüldü ve ikindi vakti toprağa verilecek.

İSTANBUL'da meydana gelen selde hayatını kaybeden Haşim Ciritlioğlu'nun otopsi işlemleri tamamlandı. Ciritlioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ciritlioğlu'nun cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucu sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulundu. Ciritlioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Zincirlikuyu'daki gasilhaneye götürülen Ciritlioğlu'nun cenazesinin ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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