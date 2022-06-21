Şekerbank ile Türk Eczacıları Birliği protokolü yenilendi

Şekerbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında geçerli olan protokol yenilendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile 2020 yılında imzaladığı protokolü güncelleyerek eczacıları desteklemeye devam ediyor.

Şekerbank, yenilenen protokol kapsamında birliğe üye eczacılara, eczacılara özel sunduğu kredi kartı EczaKart'ın avantajlarından yararlanma fırsatı sağlıyor. Protokol, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney arasında imzalandı.

Eczacılara özel 500 bin TL kredi fırsatı

SGK tahsilatlarını Şekerbank aracılığıyla yapan eczacılara her ay 225 TL bonus kazanma fırsatı yaratan protokol kapsamında, kredi paketleriyle de Türk Eczacıları Birliği üyelerine özel avantajlı faiz oranları, 3 ay ödemesiz dönem, taksit atlatma gibi esnek ödeme imkanlarıyla 500 bin TL'ye varan finansman sağlanıyor. Ayrıca internet ve mobilden yapılacak EFT/havale işlemlerinden ücret alınmazken, program dahilindeki eczacılara yıllık EczaKart aidatı, POS inaktiflik ücreti ve ilk 10 yapraklık çek karnesi ücreti muafiyeti sağlanıyor.

KGF İşletme Harcamaları Destek Programı kapsamındaki eczacılar ise 200 bin TL'ye kadar Şeker Business KGF Kart ürününden yararlanabiliyor.

"Eczacılarımıza finansman desteği sağlamaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, sorumlu bankacılık anlayışıyla meslek gruplarının güncel ihtiyaçlarına özel çözümler üretmek için çalıştıklarını ve geliştirdikleri ürünleri hizmete sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eczacılar da bizim banka olarak özel önem verdiğimiz meslek grupları arasında yer alıyor. Salgın döneminin başından bu yana toplum sağlığı için büyük fedakarlıklarla hizmet sunan eczacılarımıza yönelik Türk Eczacıları Birliği ile 2020'de imzaladığımız protokolü yeni avantajlar ile güncelledik. Eczacılarımıza finansman desteği sağlamaya devam ediyoruz. Protokol kapsamında eczacılarımızın nakit akışlarını desteklemek için avantajlı finansman şartları ve çeşitli bankacılık hizmetlerini bir arada sunan kapsamlı bir paket hazırladık. Protokol ile özel finansman ve hizmet paketimizin tüm eczacılara hayırlı olmasını diliyoruz."