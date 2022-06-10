Şehzadeler Belediyesi, üreteceği silajlık mısırı besicilere dağıtacak - Haberler

Manisa'da, atıl durumda olan 50 dönümlük alanı iyileştirip mısır eken Şehzadeler Belediyesi, buradan üretilecek 250 ton silajlık mısırı, besicilere ücretsiz verecek.

Kırsal Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki Kiraz Pazarı'nın bitişiğinde yer alan ve yıllardır kullanılmayan 50 dönümlük arazi, belediyenin çalışmasıyla tarım yapılabilir hale getirildi.

Yaklaşık 250 kamyon moloz ve atığın temizlendiği araziye, damlama tipi sulama sisteminin kurulmasının ardından mısır ekildi.

630 çiftçi faydalanacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ağustosta hasada hazırlandıklarını belirterek, "Buradaki üretimimizi silaj paketi olarak en fazla 10 küçükbaş ya da büyükbaş hayvanı olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtarak, yetiştiricilerimize destek olacağız. Dekar başına ortalama 5 ton ürün alınan silajlık mısırda bu yıl 250 ton ürün hasadının yapılması bekleniyor. Ortalama 630 çiftçimize yem desteği planlandı." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl da Veziroğlu Mahallesi'ndeki 250 dönümlük araziyi tarımsal alanda değerlendireceklerini hatırlatan Çelik, burada üretecekleri yoncayı da çiftçilere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.