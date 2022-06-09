Şehit diplomat Yergüz için Cenevre'de anma töreni düzenlendi - Haberler

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü üyesinin 9 Haziran 1981'deki silahlı saldırısı sonucu şehit olan Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın ev sahipliğindeki törene, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 110. Uluslararası Çalışma Konferansı için Cenevre'de bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci de katıldı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ve Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi Başkanı Büyükelçi Namık Güner Erpul'un da hazır bulunduğu anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

"Şehitlerimizin yeri apayrı ve unutulmazdır"

Bern Büyükelçisi Acarsoy burada yaptığı konuşmada, "Hepinizin malumudur, Türk milleti için şehitlik, en yüksek mertebelerdendir. Şehitlerin yeri, belki hiçbir millette olmadığı kadar kıymetlidir. Bu minvalde, tıpkı aziz milletimiz nezdinde olduğu gibi, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Dışişleri camiası için de şehitlerimizin yeri apayrı ve unutulmazdır." dedi.

ASALA, 17 Kasım ve PKK gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen 90'ı aşkın saldırıda 41 Türk diplomatının, kamu görevlisinin ve aile mensubunun şehit olduğunu anımsatan Acarsoy, şöyle konuştu:

"Yaşanan elim kayıpların ve yol açtığı travmaların dünya diplomasi tarihinde emsali yoktur. En seçkin diplomatlarımızı en verimli çağlarında aramızdan alan bu alçakça terör eylemlerini ve faillerini asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı vurgulamak istiyorum. Keza ülkemizin İsviçre'deki temsilcileri olarak, Yergüz'ün hatırasını Cenevre şehrinde daha somut bir biçimde de yaşatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Acarsoy, Türkiye'nin 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşünde olduğunun altını çizdi.

Bu anlayışla Türkiye'nin, "Ortak Tarih Komisyon" kurulmasını önerdiğini ve arşivlerini açtığını anımsatan Acarsoy, "Ermenistan'la normalleşme sürecini başlattığımız bu dönemde, 1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu Komisyon kurulduğu taktirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör eylemleri arasında bir ayrım yapılması teröre verilmiş en büyük destek olacaktır"

Başkonsolos Özkan da "Başkonsolosluğumuzda Kasım 1978'den 1981'de şehit edilişine kadar yaklaşık 2,5 sene çalışan Sözleşmeli Sekreter Mehmet Savaş Yergüz, bu süre boyunca insancıllığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle öne çıkmıştır. 9 Haziran 1981 günü isabet eden 3 hain kurşun, henüz 39 yaşındaki Yergüz'ü hayattan koparmış, eşi Esther Hanım'dan, 5 ve 7 yaşlarındaki oğulları Toprak ve Timur'dan, ailesinden, çalışma arkadaşlarından ayırmıştır." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin tarihten husumet değil dostluk çıkartılması gerektiğinin her zaman bilincinde olduğunu vurgulayan Özkan, "Şunun altını çizmek istiyorum. Her türlü terör eylemiyle ve terör örgütüyle mücadele etmek önemlidir. Terör eylemleri arasında bir ayrım yapılması ve terör örgütlerinin kullandıkları söylem veya amacın terör saldırılarını hafifletici bir sebep olarak görülmesi, teröre verilmiş en büyük destek olacaktır." görüşünü paylaştı.

Yergüz'ün şehit edildiği alan ziyaret edildi

Başkonsolosluktaki törenin ardından tüm katılımcılar araçlarla Cenevre'de şehit Yergüz'ün şehit edildiği bölgeye geçti. Burada, Büyükelçi Acarsoy, Yergüz'ün anısına çelenk bıraktı. Katılımcılar da çelenk alanına karanfiller bıraktı.

Törene Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi Başkanı Figen Arı ve Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş ile İsviçre'deki bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları, diplomatlar ve vatandaşlar da katıldı.

Yergüz'ün katili tahliye edilmişti

Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan tarafından sokak ortasında vurularak şehit edilmişti.

Jamkochyan, İsviçre'de Aralık 1981'de 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonunda şartlı tahliye edilmişti. Terörist Jamkochyan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için ASALA tarafından kurulan 9 Haziran Grubu'nun 19-22 Temmuz 1981 arasında Zürih, Bern, Lozan ve Cenevre'de gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.