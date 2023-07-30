Şehidin kanı yerde kalmadı...Başkan kasa kasa lokum dağıttı

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş:

"O terörist öldürülmüş, çok mutlu olduk, çok sevindik"

BALIKESİR - Balıkesirli Jandarma Onbaşı Mesut Demir'in 2016 yılında şehit edildiği saldırının emrini veren ve gri kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehidin memleketi Sındırgı'da sevinçle karşılandı. Sındırgı Belediye Başkanı, "Çok sevindik, çok mutlu olduk" diyerek duygularını özetlerken, ilçede şehidin ruhuna kasa kasa lokum dağıttı.

18 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis'te yapılan hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Demir'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçtikten saldırı emrini veren teröristin etkisiz hale getirildiği İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Gri kategoride arananlar arasında bulunan Redur Siser kod adlı Güven Özcan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Haberin duyulmasının ardından şehidin memleketi olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dualar okundu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, ilçede öğleden sonra şehidin ruhuna kasalarca lokum dağıttı. Lokumun dağıtılma sebebini de kendisi açıklayan Başkan Yavaş, "Bizim Dedeler Köyü'nde Mesut kardeşimiz vardı, şehit düştü askerde. Onun katilini öldürmüşler" cümleleri ile ifade etti. Haberi alan vatandaşlar şehidin ruhuna dualar okurken, Başkan Yavaş kısa bir açıklama yaptı: Yavaş, "Mesut Demir şehidimizin 7 yıl sonra intikamı alındı. O mayının döşenmesi emrini veren terörist jandarmamız tarafından etkisiz hale getirildi. Bizleri çok sevindirdi, bizleri çok mutlu etti. Bizde haberi alınca kasa kasa lokum aldık, vatandaşımıza dağıttık. Bu haber Sındırgımızda sevinç oluşturdu. Allah jandarmamızdan binlerce kez razı olsun" dedi.

Öte yandan Sındırgı Belediye meclisinin aldığı karar ile ilçedeki bir çocuk parkına Şehit Jandarma Mesut Demir Parkı adı verilmişti.