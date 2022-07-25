Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü - Haberler

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Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü

Demirören Haber Ajansı - Hakan Kabahasanoğlu - Güncel
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Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü

GİRESUN'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRESUN'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da tedavi gören Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti'den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı, ilçe belediyesi önünde 27 Temmuz'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Güncel

Şahin Yılancı İstanbul Güncel Haberler

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