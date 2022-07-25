Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü GİRESUN'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. GİRESUN'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da tedavi gören Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti'den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı, ilçe belediyesi önünde 27 Temmuz'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Güncel Şahin Yılancı İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.