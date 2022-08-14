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Savcı Sayan'ın İmamoğlu esprisi spikeri bunalttı! Yüz ifadesine dikkat

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katıldığı programda İmamoğlu'yla ilgili yaptığı bir espri, spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı. Kalfa'nın Sayan'ın konuşmasına verdiği tepki dikkat çekti.

Ağrı Belediyesi'nin AK Partili başkanı Savcı Sayan, dün CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda gazetecilerin ve Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtladı.

ULAŞIMDA UCUZLUĞU ANLATIRKEN LAFI İMAMOĞLU'NA GETİRDİ

Sayan, Ağrı'da ulaşım hizmetlerinin ucuzluğunu anlattığı sırada lafı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirdi. Sayan, "Dünyanınen ucuz ulaşımı bizde. Ve sıfır otobüsler. Öyle İmamoğlu'nun yolda kalan otobüsleri gibi değil ha. 12 metrelik, itekleme değil kendinden giden. Arkadan iteklemeli değil. 5-6 kişiyi ücretsiz taşıyorlar, araba bozuldu mu iteliyorlar. Bu onlardan değil. Yeni kadro oluşturmuşlar İstanbul'da. Her otobüse 10 kişi bedava biniyor, otobüs durdu mu onlar iteliyor" ifadelerini kullandı.

SPİKERİN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sayan'ın bu konuşmayı gerçekleştirdiği sırada kameraların açısında kalan spiker Fulya Kalfa'nın verdiği tepki ise dikkat çekti. Kalfa, bunaldığını ifade eden bir yüz şekliyle kafasını çevirerek yeniden Sayan'a doğru baktı. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

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Savcı Sayan CNN Türk Ağrı Güncel Haberler

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