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Savcı, İBB Davası'nda Ongun'a 10 milyon lira rüşvet iddiasıyla suç duyurusu istedi

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Savcı, İBB Davası'nda Ongun'a 10 milyon lira rüşvet iddiasıyla suç duyurusu istedi
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İBB Davası'nın 94'üncü gününde savcı, Cüneyt Yakut'un ek beyanıyla Murat Ongun'a 10 milyon lira rüşvet verildiği iddiasıyla suç duyurusu istedi. Duruşmada Ongun ile Yakut arasındaki tartışma nedeniyle akşam arası verildi; yargılamaya yarın devam edilecek.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 94'üncü günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapıldı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 94'üncü gün yapıldı.

Tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile itirafçı reklamcı Cüneyt Yakut arasında yaşanan tartışma nedeniyle verilen akşam arasının ardından duruşma savcısı, sorguya devam etti. İş yapan firmaların, Ongun'un tutuksuz olarak yargılanan eşi Gözdem Ongun'un Byzag adlı firmasından takı aldığı iddiasını hatırlatarak "Kesilen faturaları biliyor musunuz" diye sordu. Yakut ise "Murat Ongun'un eşinin bilgisinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

SAVCIDAN ONGUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Sorgunun ardından savcı, Cüneyt Yakut'un ek beyanı kapsamında Murat Ongun'a 10 milyon lira rüşvet verildiğine ilişkin anlatımı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi yönünde ara mütalaasını açıkladı. Sırasıyla Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı, tutuklu Ağaç AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Aytekin Karaarslan ve eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil savunmasını tamamladı. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: ANKA
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