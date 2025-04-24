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Savaştepe'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Savaştepe'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki İncirli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal İncirli Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
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