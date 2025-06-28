Savaştepe'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Sarıbeyler Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
İlçeye bağlı Sarıbeyler Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel