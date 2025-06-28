Savaştepe'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.

İlçeye bağlı Sarıbeyler Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.