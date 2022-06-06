Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi - Haberler

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Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Asker Sergiy Derduga'nın resmi Törene katılan asker ve siviller Cenaze töreninden detaylar Naaşın araca konulması ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentindeki Mykolaiv bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ukraynalı asker Sergiy Derduga için cenaze töreni düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Asker Sergiy Derduga'nın resmi

Törene katılan asker ve siviller

Cenaze töreninden detaylar

Naaşın araca konulması ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentindeki Mykolaiv bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ukraynalı asker Sergiy Derduga için cenaze töreni düzenlendi.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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