Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi - Haberler

Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Asker Sergiy Derduga'nın resmi Törene katılan asker ve siviller Cenaze töreninden detaylar Naaşın araca konulması ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentindeki Mykolaiv bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ukraynalı asker Sergiy Derduga için cenaze töreni düzenlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Asker Sergiy Derduga'nın resmi Törene katılan asker ve siviller Cenaze töreninden detaylar Naaşın araca konulması ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentindeki Mykolaiv bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ukraynalı asker Sergiy Derduga için cenaze töreni düzenlendi. AA / Vladimir Shtanko - Güncel Ukrayna Güncel Haberler

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