Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi - Haberler

Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Asker Sergiy Derduga'nın resmi Törene katılan asker ve siviller Cenaze töreninden detaylar Naaşın araca konulması ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentindeki Mykolaiv bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ukraynalı asker Sergiy Derduga için cenaze töreni düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Asker Sergiy Derduga'nın resmi
Törene katılan asker ve siviller
Cenaze töreninden detaylar
Naaşın araca konulması ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentindeki Mykolaiv bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ukraynalı asker Sergiy Derduga için cenaze töreni düzenlendi.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel