Satürn'ün Halkaları Yakında Kaybolacak!

Güneş Sistemi'nin göz bebeği Satürn'ün efsanevi halkaları, 2025 yılında görünmez hale gelecek. Ancak bu durum geçici olacak ve birkaç yıl sonra tekrar ortaya çıkacak.

Güneş Sistemi'nin göz bebeği Satürn deyince herkesin aklına büyüleyici halkaları geliyor. Halkalarıyla birlikte adeta Güneş Sistemi'nin prensesi gibi süzülüyor. Ancak kötü haber geldi. Bilim insanları bu halkaların yakında kaybolacağını söyledi. Ama merak etmeyin. O efsane halkaları tekrar görebileceğiz. İşte detaylar…

Güneş Sistemi'nin incisi Satürn halkalarını kaybedecek!

Satürn'ün halkalarını ilk kez 1610 yılında Galileo Galilei keşfetti. Ardından bilim adamlarının gözlerini bu gezegenin halkalarına dikti. Araştırmacılar uzaktan halkaları incelediler. Nasıl oluştukları ve bu halkaların ne anlama gelebileceği hakkında teoriler geliştirdiler.

Halkalarıyla birlikte eşsiz bir bir manzara sunan Satürn'den kötü haber geldi. Ne yazık ki 2025 yılında Satürn'ün halkaları görünmeyecek. Ancak merak etmeyin. Bu ayrılık kısa süreli olacak. Peki neden Güneş Sistemi'nin efsanevi gezegeni halkalarını kaybedecek?

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NASA, gezegenin etrafındaki halkaların tamamen yok olmuş gibi görüneceğini söyledi. Ancak bu durum sadece gezegenin Dünya ile tam karşı karşıya gelmesinin yarattığı optik bir yanılsamadan kaynaklanacak. Yani halkalar teknik olarak hala orada olacak. Yalnızca biz Dünya'dan göremeyeceğiz.

NASA bu durumun bu özel ya da beklenmedik bir durum olmadığını belirtti. Satürn, Güneş etrafındaki yörüngesini 29,5 yılda tamamlıyor. 2025 yılında halkalarının kenarları dışarıya bakacak şekilde gezegenimize doğru dönecek. Biz gezegenimizden Satürn'ün halkalarını izleyemeyeceğiz. Daha sonra, birkaç yıl sonra, gezegen daha fazla döndükçe halkalar yeniden ortaya çıkacak. Çünkü halkalar tamamen Dünya'ya dönük hale gelecek.

Bu döngü Güneş patlayıp gezegenimizi yok edene ve muhtemelen diğer gezegenlerin yörüngelerini bozana kadar devam edecek. Dolayısıyla, Satürn'ün halkaları 2025'te kaybolacak. Gezegenin doğru yöne döndüğü 2032 yılında ise yeniden ortaya çıkacak.

Gökyüzünü izlemekten ve Satürn'ün halkalarını görmekten hoşlanıyorsanız, önümüzdeki aylarda mümkün olduğu kadar çok izlemek için zaman ayırmalısınız. Çünkü yakında halkalar kaybolacak. 5 yıldan daha fazla bir süre gözlem yapılamayacak.