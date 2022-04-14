Sarma'da Yol Geçişleri Güvenli

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Sarma mahallesindeki Sarma çayı üzerinde bulunan menfezde bakım onarım çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında; menfez üzerine tabliye betonu atıldı, toplamda 12 metre uzunluğunda kanat duvarı inşası yapıldı. Çalışma ile buradaki yol geçişleri güvenli hale gelirken, bölgedeki tarım arazilerinin de olası su baskınlarına karşı koruması sağlandı.

"Artık yol geçişlerimiz güvenli"

Sarma mahalle muhtarı Ramazan Şenli, "Mahallemiz Sarma çayı üzerindeki menfez, aşırı yağışlı havalarda zarar gördü. Burası çiftçilerimizin yoğun olarak kullandığı bir yer. MASKİ ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde gereken bakım onarım çalışmasını yaptılar. Çok güzel oldu. Artık yol geçişleri buradan daha güvenli olacak. Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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