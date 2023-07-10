Sivas'ta vinç ile hafif ticari araç çarpıştı: Baba ile oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ta vinç ile bir araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçtaki Bayram Bilici ile oğlu Onur Bilici hayatını kaybetti. Bilici ailesinden 3 kişinin yanı sıra vinç sürücüsü de yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bayram Bilici ile oğlu Onur Bilici öldü, 4 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 14.30 sıralarında Şarkışla- Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında Halit Karahan yönetimindeki vinç ile Bayram Bilici idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43), Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10) ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.