Sarıyer Kısırkaya'da Liberya bayraklı ham petrol tankeri karaya oturdu

Sarıyer Kısırkaya'da Liberya bayraklı ham petrol tankeri karaya oturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenerek karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada bekleyişini sürdürüyor.
Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL – SARIYER'de sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğundaki tankerin kıyıya yakın noktadaki bekleyişi sürüyor.
Kısırkaya Mahallesi açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı. Geminin bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı