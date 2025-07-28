Sarıyer'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Sarıyer'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu
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Sarıyer'de Bahçeköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin, başında siyah bir poşet olduğu ve yanında Rusça yazılmış bir nota rastlandığı bildirildi.

Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan genç bir erkeğe ait cesedin başına siyah bir poşet geçirildiği görüldü.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ayrıca cesedin üzerinden Rusça yazılmış not bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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