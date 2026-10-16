Haberler

Sarıyer Ayazağa'da selin 3. gününde stadyum çamurla kaplandı, temizlik sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa'da selin 3. gününde stadyum çamurla kaplandı, temizlik sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da selin 3'üncü gününde sokaklarda çamur ve atıklar birikti, Ayazağa Stadyumu çamurla kaplandı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürerken, çamur ve atıklarla kaplanan bölge drone ile havadan görüntülendi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – SARIYER Ayazağa'da selin 3'üncü gününde bölgedeki son durum ve temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Sokaklarda çamur ve selin sürüklediği atıkların birikti. Ayazağa Stadyumu da çamurla kaplandı. Belediye ekiplerinin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Kağıthane Deresi'nin taştığı Ayazağa Mahallesi'nde, selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Su baskınlarının yaşandığı bölgede sokaklarda çamur ve atıklar birikti. Selin 3'üncü gününde drone ile çekilen görüntüler, mahalledeki son durumu ortaya koydu.

STADYUM ÇAMURLA KAPLANDI

Selden etkilenen Ayazağa Stadyumu'nun saha ve çevresinin çamurla kaplandığı görüldü. Selin sürüklediği atıkların da bulunduğu stadyumun son hali havadan görüntülendi. Çevredeki sokaklarda biriken çamur ve atıklar da görüntülere yansıdı.

SOKAKLARDA TEMİZLİK SÜRÜYOR

Belediye ekipleri, mahallede sokakları kaplayan çamur ve selin sürüklediği atıkları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin temizlik yaptığı noktalar ile selden etkilenen alanlar drone ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok

Kadir İnanır’ın mirasında 35 milyon TL’lik sır! Yeğeni “Kayıp” dedi
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi

TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kalmıştı! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

İstanbul'da kayıp alarmı sürüyor! Bir kişiden iyi haber geldi
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı