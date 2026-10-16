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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına jandarma destek verdi

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Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan selin ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmaları gün boyu devam etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yardımcı oldu.

Sarıyer'de jandarma ekipleri, selin ardından yürütülen temizlik ve onarım çalışmalarına destek verdi.

Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan selin ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmaları gün boyu devam etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli de selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara katıldı.

Ekipler, evlerde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yardımcı oldu.

Kaynak: AA
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