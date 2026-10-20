Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası 19 dükkan, Kur'an kursu ve stad yıkıldı

Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası 19 dükkan, Kur'an kursu ve stad yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı sel ve su baskınlarının ardından dere yatağındaki 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı. Bölgede dere ıslahı çalışmaları ve düzenleme, temizlik faaliyetleri sürüyor.
Sarıyer ilçesinde selden etkilenen Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki bazı yapıların yıkılmasının ardından bölgede ıslah çalışmaları devam ediyor.
Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı mahallede, dere yatağının ıslahına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, dere yatağında bulunan 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı.
Yıkımların ardından bölgede dere ıslahına yönelik çalışmalar devam ederken, ekipler iş makineleriyle alanda düzenleme ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.