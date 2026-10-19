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Sarıyer Ayazağa'da 19 dükkan ve stadın enkazını kaldırma çalışması gece boyu sürdü

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Sarıyer Ayazağa'da 19 dükkan ve stadın enkazını kaldırma çalışması gece boyu sürdü
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14 Ekim'deki sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da dere yatağındaki 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımı tamamlandı. Yıkımın ardından başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları gece boyu sürerken bölge dronla görüntülendi.

SARIYER Ayazağa'da dere yatağına inşa edilen bazı yapıların yıkımının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu sürdü. Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının meydana geldiği Sarıyer Ayazağa'da, dere ıslah projesine engel olan dere yatağındaki 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımı dün gündüz saatlerinde tamamlandı. Yıkımın ardından başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları gece boyu sürerken, bölge dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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