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Sapanca'da aracında 7,68 gram kokain bulunan şüpheli tutuklandı

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Sapanca'da aracında 7,68 gram kokain bulunan şüpheli tutuklandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesine İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği belirlenen A.Ö. (60), Arifiye Otobüs Terminali'nde yakalandı. Şüphelinin aracında 7,68 gram kokain, üzerinde 0,80 gram kokain ve 1,30 gram esrar bulundu; A.Ö. mahkemece tutuklandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesine İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği belirlenen A.Ö. (60), gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. İstanbul'dan Sapanca'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen A.Ö., Arifiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında satışa hazır halde 7,68 gram kokain, üzerinde 0,80 gram kokain ve 1,30 gram da esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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