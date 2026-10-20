Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te fuhuş soruşturmasında 15 şüpheliden 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Siverek'te fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı. 16 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 1 şüpheliye ev hapsi, 3'üne adli kontrol uygulandı, 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'ine ev hapsi, 3'üne adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
32 yaşında gençleşmek için Çin'e gitti! Türk kadının kararı tartışma yarattı

32 yaşındaki Türk kadının isteği pes dedirtti! Soluğu Şangay'da aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tır sürücüsünün acı sonu! Kaza sonrası ortaya çıkan görüntü kahretti

Kara yolunda kahreden görüntü

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor

Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor
Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ne tarihi geçmiş ürün ne de böcek... Fırından çıkanlar şok etti
FIFA’dan Kayserispor’a 2 yeni transfer yasağı

Türk futbolunun efsane kulübüne 2 yeni transfer yasağı daha
Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti
Lille forması giyen Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak