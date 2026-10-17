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Şanlıurfa Siverek'te 8 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alınırken, çocuk ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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