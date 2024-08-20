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Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset ihbarı

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Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Ancak yapılan çalışmalarda herhangi bir cesede rastlanmadı, sadece bir kaplumbağa ölüsü bulundu.

Şanlıurfa'da "sulama kanalında ceset görüldüğü" yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kaplumbağa leşine ulaştı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset görüldüğü yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye AFAD, dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından herhangi bir cesede rastlanmazken, bir kaplumbağa ölüsüne ulaşıldı.

Yapılan detaylı incelemenin ardından arama-tarama faaliyetine son verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaplumbağa 3-sayfa Hayvan Hakları Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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