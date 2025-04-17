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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında çırpınan 6 yaşındaki bir çocuk, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da düştüğü sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında çırpınan yaklaşık 6 yaşındaki bir çocuğu fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan çocuk, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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