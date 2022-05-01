Şanlıurfa'da sağanak yağış sele döndü, araziler ve hayvanlar sular altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da sağanak yağış sele döndü, araziler ve hayvanlar sular altında kaldı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da sağanak yağış sele döndü, araziler ve hayvanlar sular altında kaldı

ŞANLIURFA ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yağışlarda ekili araziler sular altında kalırken, ahırlarda bulunan çok sayıdaki küçükbaş hayvan ise öldü.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. İftar saatinde evleri ve iş yerlerine giren suları tahliye eden vatandaşlar, tepkilerini çektikleri videolarla sosyal medyada paylaştı. Göle dönen sular içersinde güçlükle ilerlemeye çalışan araçların bulunduğu yollarda vatandaşlar, alt yapı eksikliğinden yakındı.

EKİLİ TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI

Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de su altında kaldı. Ekili tarlaların da hasar gördüğü bölgedeki çiftçiler için iş makineleri seferber oldu. Sağnak yağışların durmasının ardından belediye ekipleri, logarları temizlemeye başladı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Şanlıurfa, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title