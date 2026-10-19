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Şanlıurfa'da iki grup arasında sopalı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'da iki grup arasında sopalı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, pazar yerinde sopa, kemer, tabure ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Pazar yerinde başlayan tartışma, kısa sürede sopa, kemer, tabure ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında caddede bulunan araçların sürücüleri, korna çalarak tarafların ayrılmasını bekledi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavgaya karışan kişilerin kaçtığını belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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