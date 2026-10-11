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Şanlıurfa'da araçlarda 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin durdurduğu iki araçta 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paylaşılan görüntülerde, bir otomobilin bagajına gizlenmiş uyuşturucunun çıkarılması yer aldı.

Kaynak: AA
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