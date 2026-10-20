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Şanlıurfa Ceylanpınar'da 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa Ceylanpınar'da 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, TİGEM'e ait arazide yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin devriye sırasında yakaladığı şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide devriye görevi sırasında 4 şüpheliyi yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını araca yüklerken yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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