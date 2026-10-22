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Şanlıurfa Bozova'da traktörden düşen 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde çalıştığı sırada traktörden düşen 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Kişinin başındaki örtünün ağaç dalına takılması sonucu düştüğü belirlenirken cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, fıstık bahçesinde çalıştığı sırada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Buğluca Mahallesi'nde Hasan Demir (74), fıstık bahçesini sürdüğü sırada başında bulunan örtünün ağaç dalına takılması sonucu traktörün üzerinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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