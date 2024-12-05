Sandıklı'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi D düştü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürerek sürücüleri zor durumda bıraktı. Polis ekipleri, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis etkili oldu.
Kent merkezi ile Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.
Sürücüler sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.