Sandıklı'da Apartman Bahçesinde Yılan Yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde apartman bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı. Olay, Sazak Mahallesi Ulupınar Caddesi'nde gerçekleşti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan yakalanarak yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı.
Sazak Mahallesi Ulupınar Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde yılan görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yakaladıkları yılanı çuvalın içine bıraktı.
Ekipler, daha sonra yılanı yerleşim yerinden uzak bir alanda doğaya saldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel