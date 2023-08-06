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Sancaktepe'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında, TEM Otoyolu bağlantı yolunda motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.

Tem Otoyolu bağlantı yolunda Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı 34 DFC 688 plakalı motosiklet, Samandıra mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şekerci ile yanındaki Seyhan İşbilir yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şekerci ve İşbilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şekerci ve İşbilir'in cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

TEM Otoyolu Sancaktepe Güncel Haberler

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