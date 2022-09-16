SAN SALVADOR - El Salvador, bağımsızlığını askeri törenle kutladı Güncel Haberler Orta Amerika ülkesi El Salvador'un bağımsızlığının 201. yıl dönümünde başkent San Salvador'da askeri geçit töreni düzenlendi. Orta Amerika ülkesi El Salvador'un bağımsızlığının 201. yıl dönümünde başkent San Salvador'da askeri geçit töreni düzenlendi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır düşük ölçekte yapılan kutlamaya bu sene binlerce kişi katıldı. Askerlerin gerçekleştirdiği geçiş törenine siviller de eşlik etti.Öte yandan hükümet politikalarını eleştiren bazı gruplar, taşıdıkları pankartlarla alternatif yürüyüş düzenleyerek sloganlar attı. Güncel Kaynak: AA / Ernesto Deras Orta Amerika El Salvador Güncel Haberler

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