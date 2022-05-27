SAN ANDRES - Kolombiya'da suçtan arınma etkinliği - Haberler

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SAN ANDRES - Kolombiya'da suçtan arınma etkinliği

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Komiser Leyner Palacios başkanlığındaki Hakikat Komisyonu üyeleri, Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde yer alan San Andres Adası'nda Raizal Topluluğu ile birlikte suçtan arınma etkinliği düzenledi.

Komiser Leyner Palacios başkanlığındaki Hakikat Komisyonu üyeleri, Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde yer alan San Andres Adası'nda Raizal Topluluğu ile birlikte suçtan arınma etkinliği düzenledi.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya, Komiser, Güncel, Haberler

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