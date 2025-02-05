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Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Samsun merkez ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplarken, ilgili ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı. Sürücülere uyarılar yapıldı.

Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ilçeler İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'ün yanı sıra kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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