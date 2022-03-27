Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Yeşiltepe Mahallesi Çorak mevkisinde tarım arazisinde oluşan heyelan nedeniyle bir bağ evi kullanılamaz hale geldi, mahalle yolunda çökmeler oluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, heyelanlı bölgede çalışma yürüttü.

Fen İşleri Müdürlüğü İlkadım Şube Müdürü Oktay Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bölgede kar sularının erimesi nedeniyle yer altı suları hareketlendi. Geniş bir tarım arazisinde çökmeler meydana geldi. Ekiplerimiz yol tahkimatı sonrası drenaj ve yol dolgusu yaptı. Bölgede tedbirlerimizi alıyoruz."

Mahalle sakinlerinden Ömer Faruk Özdağ, heyelan olan bölgenin yanında kendisinin de arazisi olduğunu, belediye ekiplerinin çalışma yaptığını dile getirerek, "Kar suları eridikçe heyelan meydana gelmeye başladı. Ev gitti, ağaçlar aşağı kaydı." diye konuştu.

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title