Samsun'da havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerleşim yerinde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, M.S. ve M.A'nın havaya ateş ettiğini belirlemesi üzerine şahısların ikametlerine düzenledikleri operasyonda 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerleşim yerinde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, M.S. ve M.A'nın havaya ateş ettiğini belirlemesi üzerine şahısların ikametlerine düzenledikleri operasyonda 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.