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Samsun'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde acil serviste bıçaklı saldırıya uğrayan N.K. boynundan yaralanarak tedavi altına alındı. Şüpheli A.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da hastanenin acil servisinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Acil Servisinde hasta olarak bulunan N.K. ile A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.E. bıçakla N.K'yi boynundan yaraladı.

Acil Servisteki kırmızı alanda tedavi altına alınan N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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