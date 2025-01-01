Samsun'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da hastanenin acil servisinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Acil Servisinde hasta olarak bulunan N.K. ile A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.E. bıçakla N.K'yi boynundan yaraladı.

Acil Servisteki kırmızı alanda tedavi altına alınan N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı.