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Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti

Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 6 kişi akıntıya kapıldı. Kurtarılan 6 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin sağlık durumu iyi.

- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, denize girip akıntıya kapılan ve kurtarılıp hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., bir süre sonra akıntıya kapıldı. Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu ise bulunamadı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Güder ve Semizoğlu'na ulaşıldı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişiden Güder ve Semizoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Güncel

Mehmet Güder Hürriyet Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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