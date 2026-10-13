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Samsun Çarşamba Havalimanı 2026 yılının 9 ayında 1 milyon 290 bin 674 yolcu ağırladı

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Samsun Çarşamba Havalimanı, 2026 yılının 9 ayında 1 milyon 290 bin 674 yolcu ağırladı. Bu dönemde havalimanında 11 bin 550 uçak iniş kalkış yaparken yük trafiği 12 bin 138 tona ulaştı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının 9 ayında 1 milyon 290 bin 674 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eylül ayında yolcu trafiği iç hatlarda 132 bin 753, dış hatlarda 20 bin 449 olmak üzere 153 bin 202 olarak gerçekleşti.

Havalimanından eylül ayında iç hatlarda 1246, dış hatlarda ise 146 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği ise 1560 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının 9 ayında 1 milyon 290 bin 674 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 11 bin 550 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 12 bin 138 tona ulaştı.

Kaynak: AA
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