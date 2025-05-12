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Samsun Çarşamba Havalimanı 2025'te 452 Bin Yolcu Ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı 2025'te 452 Bin Yolcu Ağırladı
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Samsun Çarşamba Havalimanı, 2025 yılının ilk dört ayında toplamda 452 bin 945 yolcuya hizmet verdi. Nisan ayında iç hatlarda 117 bin 477, dış hatlarda ise 12 bin 6 yolcu trafiği gerçekleşti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 4 ayında 452 bin 945 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda nisan ayında yolcu trafiği iç hatlarda 117 bin 477, dış hatlarda 12 bin 6 olmak üzere 129 bin 483 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1052, dış hatlarda da 123 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise nisanda 1086 ton oldu.

Yılın ilk dört aylık döneminde ise yolcu trafiği 452 bin 945 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde havalimanına 4 bin 713 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 3 bin 896 tona ulaştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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