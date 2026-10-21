Samsun Çarşamba'da fındıkta dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Çarşamba'da fındıkta dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Çarşamba'da fındık alımı sırasında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin anlaşılan fındığın parasını ödemediği ve tartımda 100 kilogram fazla ürün aldığı, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık alımında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de 2 şüphelinin bir vatandaşla fındık satın almak için anlaştıkları ancak ürünün parasını ödemedikleri ve tartım sırasında anlaşılan miktardan 100 kilogram fazla fındık aldıkları bilgisine ulaştı.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu 2 şüpheli, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fındık sahibine teslim edildi.